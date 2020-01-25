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От польского правительства требуют осудить осквернение украинских могил

Суббота, 25 января 2020, 18:24
От польского правительства требуют осудить осквернение украинских могил
Радио Свобода

Интеллигенция Польши выразила возмущение осквернением украинских могил.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Польское радио.

В обращении польской интеллигенции к министру культуры и национального наследия РП Петра Глинского, в частности, речь идет о "возмущении и решительном протесте против осквернения украинских могил на территории Польши""

Подписанты письма призывают министра к "осуждению этих варварских действий, которые угрожают общечеловеческим ценностям, особенно тем, которые лежат в основе европейской цивилизации, к которой веками принадлежит Польская Республика".

13 января 2020 Объединения украинцев в Польше проинформировало Министерство культуры и национального наследия, Комиссия национальных и этнических меньшинств Сейма Республики Польша, а также Институт национальной памяти об очередной акт осквернения и разрушения украинской могилы - на этот раз в бывшем селе Монастырь, расположенном в ґміні Горинець в Подкарпатском воеводстве.

"Начиная с 2014 года, в Польше было осквернено - нередко многократно - восемь украинских могил, крестов и памятников.

Однако ни центральная власть Республики Польша, ни любые другие органы, к компетенции которых относится охрана кладбищ и мест памяти, не предприняли никаких действий, чтобы предотвратить варварским поступкам и исправить причиненное зло, несмотря на наличие материальных доказательств - включая многочисленные видеозаписи преступных поступков, обнародованных в сети интернет.

Ни в одном из этих случаев виновные не были найдены и никого не привлекли к ответственности. Более того, ни один из этих актов варварства не был публично осужден государственными учреждениями!", - говорится в обращении.

В конце письма его авторы призывают "Министерство культуры и национального наследия и Институт национальной памяти публично осудить акты уничтожения и осквернения украинских могил и памятников в польском государстве".

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Темы: Польша
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