У середині наступного тижня Україну накриє мокрим снігом

У неділю в Україні буде суха погода з плюсовою температурою повітря. Із середини наступного тижня очікуються опади.

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook, Укргідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів.

У Києві в неділю також опадів не очікується, температура повітря +2+4 градуси.

Дослівно Діденко: "Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середу".

Деталі: За пронозами Укргідрометцентру, у вівторок, 28 січня, опади очікуються на Західній Україні, а також у східних та південних областях.

А вже 29 та 30 січня мокрий сніг з дощем прогнозується по всій Україні.