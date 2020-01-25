У середині наступного тижня Україну накриє мокрим снігом

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Субота, 25 січня 2020, 19:52

У неділю в Україні буде суха погода з плюсовою температурою повітря. Із середини наступного тижня очікуються опади.

 

Джерело: синоптик Наталка Діденко в Facebook, Укргідрометцентр

Деталі: За словами Діденко, температура повітря протягом дня 26 січня коливатиметься від +2 до +5 градусів, на Півдні +4+9 градусів.

У Києві в неділю також опадів не очікується, температура повітря +2+4 градуси.

Дослівно Діденко: "Початок тижня буде теплим, опади підгребуть орієнтовно під середу".

 
 

Деталі: За пронозами Укргідрометцентру, у вівторок, 28 січня, опади очікуються на Західній Україні, а також у східних та південних областях.

 
 

А вже 29 та 30 січня мокрий сніг з дощем прогнозується по всій Україні.

Українська правда
Теми: погода


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