В середине следующей недели Украину накроет мокрым снегом
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Суббота, 25 января 2020, 19:52
В воскресенье в Украине будет сухая погода с плюсовой температурой воздуха. С середины следующей недели ожидаются осадки.
Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр
Детали: По словам Диденко, температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов.
В Киеве в воскресенье также осадков не ожидается, температура воздуха +2 +4 градуса.
Дословно Диденко: "Начало недели будет теплым, осадки подгребут ориентировочно в среду".
Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 28 января, осадки ожидаются на Западной Украине, а также в восточных и южных областях.
А уже 29 и 30 января мокрый снег с дождем прогнозируется по всей Украине.
Украинская правда
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