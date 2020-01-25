В середине следующей недели Украину накроет мокрым снегом

В воскресенье в Украине будет сухая погода с плюсовой температурой воздуха. С середины следующей недели ожидаются осадки.

Источник: синоптик Наталья Диденко в Facebook, Укргидрометцентр

Детали: По словам Диденко, температура воздуха в течение дня 26 января будет колебаться от +2 до +5 градусов, на юге + 4 + 9 градусов.

В Киеве в воскресенье также осадков не ожидается, температура воздуха +2 +4 градуса.

Дословно Диденко: "Начало недели будет теплым, осадки подгребут ориентировочно в среду".

Детали: По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 28 января, осадки ожидаются на Западной Украине, а также в восточных и южных областях.

А уже 29 и 30 января мокрый снег с дождем прогнозируется по всей Украине.