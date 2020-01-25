День народження Зеленського: перший тост говорив Разумков

Президент Володимир Зеленський святкував свій день народження в Офісі президента.

Джерело: джерела УП

Пряма мова співрозмовника: "Все було скромно, без пафосу. І несподівано для самого президента".

Деталі: За словами цього ж співрозмовника, вітали Зеленського приблизно 30-40 хвилин. Гостей пригощали сухими винами та шампанським.

Загалом Зеленського вітало все керівництво Офісу – глава Андрій Богдан, його заступники Кирило Тимошенко, Юрій Костюк, Юлія Ковалів, Андрій Смирнов, перший заступник голови Офісу Сергій Трофімов, а також помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак.

Також президента вітав весь склад Кабміну на чолі з прем'єром Олексієм Гончаруком.

Від Верховної Ради на день народження Зеленського приїхали голова ВРУ Дмитро Разумков, перший віцеспікер Руслан Стефанчук, керівник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія, керівник партії Олександр Корнієнко.

Пряма мова іншого джерела: "Було все досить мило, навіть демократично, я б сказав".

"Перше слово дали Разумкову говорити тост. Ми вирішили, що йому треба дати слово першому, бо в нас парламентсько-президентська країна".

Довідка: Президент Володимир Зеленський народився 25 січня 1978 року, у суботу йому виповнилося 42 роки.