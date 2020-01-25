День рождения Зеленского: первый тост говорил Разумков

Президент Владимир Зеленский праздновал свой день рождения в Офисе президента.

Источник: источники УП

Прямая речь собеседника: "Все было скромно, без пафоса. И неожиданно для самого президента".

Детали: По словам этого же собеседника, поздравляли Зеленского примерно 30-40 минут. Гостей угощали сухими винами и шампанским.

Зеленского поздравляло все руководство Офиса - глава Андрей Богдан, его заместители Кирилл Тимошенко, Юрий Костюк, Юлия Ковалив, Андрей Смирнов, первый замглавы Офиса Сергей Трофимов, а также помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак.

Также президента поздравлял весь состав Кабмина во главе с премьером Алексеем Гончаруком.

От Верховной Рады на день рождения Зеленского приехали председатель ВРУ Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Руслан Стефанчук, руководитель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, руководитель партии Александр Корниенко.

Прямая речь другого источника: "Было все довольно мило, даже демократично, я бы сказал".

"Первое слово дали Разумкову говорить тост. Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна".

Справка: Президент Владимир Зеленский родился 25 января 1978 года, в субботу ему исполнилось 42 года.