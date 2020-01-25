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У "Борисполі" пасажирам з Китаю мірятимуть температуру

Субота, 25 січня 2020, 20:12
У Борисполі пасажирам з Китаю мірятимуть температуру

З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" пасажири на прямих авіарейсах з Китаю проходитимуть температурний скринінг.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Дослівно: "З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.

Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами".

Деталі: У МОЗ зазначили, що у суботу Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагало значних інвестицій та не було достатньо ефективним.

Однак під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Зазначається, що такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.

У міністерстві також зазначили, що для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

Читайте також: Що треба знати про новий коронавірус: поширення, симптоми, небезпека, лікування

Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США, а також у Франції.
  • За останніми даними, коронавірус уже вбив щонайменше 41 людину і заразив близько 1400 осіб.
  • Китай з 27 січня припинить відправку груп туристів за кордон в рамках заходів щодо запобігання розповсюдженню коронавірусу.

Українська правда
Теми: коронавірусздоров'яКитайМОЗавіа
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