У "Борисполі" пасажирам з Китаю мірятимуть температуру

З 26 січня в аеропорту "Бориспіль" пасажири на прямих авіарейсах з Китаю проходитимуть температурний скринінг.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я України

Дослівно: "З 26 січня (найближчий плановий авіарейс з Китаю) в аеропорту Бориспіль розпочнеться температурний скринінг пасажирів на прямих авіарейсах з Китаю.

Фахівці санітарно-карантинного підрозділу вже підготовлені та укомплектовані інфрачервоними термометрами".

Деталі: У МОЗ зазначили, що у суботу Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо скринінгу на пунктах в’їзду в країни, в яких ще не було зафіксовано передачі нового коронавірусу.

Попередній досвід ВООЗ показував, що запровадження скринінгу температури тіла для виявлення потенційних підозрілих випадків коронавірусу вимагало значних інвестицій та не було достатньо ефективним.

Однак під час спалаху коронавірусу 2019-nCoV більшість випадків хвороби в аеропортах було виявлено саме завдяки температурному скринінгу. Зазначається, що такий метод значно знижує ризик занесення збудника хвороби в країну.

У міністерстві також зазначили, що для мінімізації ризику інфікування коронавірусом ВООЗ рекомендує звичайні методи профілактики ГРВІ.

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