В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру

С 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.

Источник: Министерство здравоохранения Украины

Дословно: "С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.

Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами".

Детали: В Минздраве отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.

Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным.

Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Отмечается, что такой метод значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну.

В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.

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