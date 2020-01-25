В "Борисполе" пассажирам из Китая будут мерить температуру
С 26 января в аэропорту "Борисполь" пассажиры на прямых авиарейсах из Китая будут проходить температурный скрининг.
Источник: Министерство здравоохранения Украины
Дословно: "С 26 января (ближайший плановый авиарейс из Китая) в аэропорту Борисполь начнется температурный скрининг пассажиров на прямых авиарейсах из Китая.
Специалисты санитарно-карантинного подразделения уже подготовлены и укомплектованы инфракрасными термометрами".
Детали: В Минздраве отметили, что в субботу Всемирная организация здравоохранения обновила рекомендации по скринингу на пунктах въезда в страны, в которых еще не было зафиксировано передачи нового коронавируса.
Предыдущий опыт ВОЗ показывал, что введение скрининга температуры тела для выявления потенциальных подозрительных случаев коронавируса требовало значительных инвестиций и не было достаточно эффективным.
Однако во время вспышки коронавируса 2019-nCoV большинство случаев болезни в аэропортах было обнаружено именно благодаря температурному скринингу. Отмечается, что такой метод значительно снижает риск занесения возбудителя болезни в страну.
В министерстве также отметили, что для минимизации риска инфицирования коронавируса ВОЗ рекомендует обычные методы профилактики ОРВИ.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США, а также во Франции.
- По последним данным, коронавирус убил по меньшей мере 41 человека и заразил около 1400 человек.
- Китай с 27 января приостановит отправку групп туристов за рубеж в рамках мер по предотвращению распространения коронавируса.