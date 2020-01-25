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Кубок світу з біатлону: Україну дискваліфікували після змішаної естафети

Субота, 25 січня 2020, 21:04
Кубок світу з біатлону: Україну дискваліфікували після змішаної естафети

Збірна України посіла десяте місце в змішаній естафеті на шостому етапі Кубка світу з біатлону в Поклюці (Словенія), однак після змагань українську команду дискваліфікували.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Причиною дискваліфікації стало порушення Оленою Підгрушною правил техніки безпеки на вогневому рубежі. За її словами, вона не одягнула гвинтівку, коли переходила на інший вогневий рубіж. Українка бігла на останньому етапі естафети.

Крім Підгрушної, Україну в змішаній естафеті представляли Артем Тищенко, Артем Прима та Юлія Джима.

Українська команда пройшла дистанцію без штрафних кіл, використавши дев'ять додаткових патронів. Українці поступилися три з половиною хвилини переможцю естафети - збірній Франції.

У неділю, 26 січня, в Поклюці пройдуть чоловічий і жіночий мас-старти. Початок перегонів о 13:15 і 16:00 за київським часом.

Теми: спорт
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