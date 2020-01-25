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Кубок мира по биатлону: Украину дисквалифицировали после смешанной эстафеты

Суббота, 25 января 2020, 21:04
Кубок мира по биатлону: Украину дисквалифицировали после смешанной эстафеты

Сборная Украины заняла десятое место в смешанной эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Поклюке (Словения), однако после соревнований украинскую команду дисквалифицировали.

Источник: Укринформ

Детали: Причиной дисквалификации стало нарушение Еленой Пидгрушной правил техники безопасности на огневом рубеже. По ее словам, она не надела винтовку, когда переходила на другой огневой рубеж. Украинка бежала на последнем этапе эстафеты.

Кроме Пидгрушной, Украину в смешанной эстафете представляли Артем Тищенко, Артем Прима и Юлия Джима.

Украинская команда прошла дистанцию ​​без штрафных кругов, использовав девять дополнительных патронов. Украинцы уступили три с половиной минуты победителю эстафеты - сборной Франции.

В воскресенье, 26 января, в Поклюке пройдут мужской и женский масс-старты. Начало гонки в 13:15 и 16:00 по киевскому времени.

Темы: спорт
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