У Києві голову ГО затримали за підбурювання дати $20 тисяч хабаря

Слідчі теруправління ДБР, розташованого в Києві, затримали голову галузевої громадської організації під час шахрайського заволодіння 20 тисячами доларів США та підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі ДФС.

Джерело: сайт Держбюро розслідувань

Дослівно: "За попередньою інформацією, голова громадської організації з метою заволодіння коштами шляхом шахрайства, схилив громадянина до надання службовій особі ГУ ДФС України в Чернігівській області 20 тисяч доларів США неправомірної вигоди. Хабар нібито призначався за вплив на результати досудового розслідування на користь заявника".

Деталі: 24 січня чоловіка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Вирішується питання про повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 190 та ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

У разі доведення вини, затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює прокуратура Київської області. Оперативний супровід – управління СБУ в Закарпатській області.