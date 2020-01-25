В Киеве голову ОО задержали за подстрекательство дать $20 тысяч взятки

Следователи теруправления ГБР, расположенного в Киеве, задержали председателя отраслевой общественной организации во время мошеннического завладения 20 тысячами долларов США и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды должностному лицу ГФС.

Источник: сайт Госбюро расследований

Дословно: "По предварительной информации, председатель общественной организации с целью завладения средствами путем мошенничества, склонил гражданина к предоставлению должностному лицу ГУ ГФС Украины в Черниговской области 20 тысяч долларов США неправомерной выгоды. Взятка якобы предназначалась за влияние на результаты предварительного расследования в пользу заявителя".

Детали: 24 января мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 190 и ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 369 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

В случае доказательства вины, задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 8 лет с конфискацией имущества или без такового.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве осуществляет прокуратура Киевской области. Оперативное сопровождение - управление СБУ в Закарпатской области.