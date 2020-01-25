В аеропорту Тегерана здійснив аварійну посадку літак Iran Air

Літак авіакомпанії Iran Air, що прямував за маршрутом Тегеран - Стамбул, здійснив аварійну посадку через кілька хвилин після злету.

Джерело: агентство ISNA

Деталі: Літак Airbus 4 після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні (м. Тегеран) успішно приземлився в тегеранському аеропорту Мехрабад. Причиною аварійної посадки назвали технічну несправність.

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