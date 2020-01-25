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В аеропорту Тегерана здійснив аварійну посадку літак Iran Air

Субота, 25 січня 2020, 23:25
В аеропорту Тегерана здійснив аварійну посадку літак Iran Air

Літак авіакомпанії Iran Air, що прямував за маршрутом Тегеран - Стамбул, здійснив аварійну посадку через кілька хвилин після злету.

Джерело: агентство ISNA

Деталі: Літак Airbus 4 після зльоту з міжнародного аеропорту Імама Хомейні (м. Тегеран) успішно приземлився в тегеранському аеропорту Мехрабад. Причиною аварійної посадки назвали технічну несправність.

Що було раніше:

  • Літак регулярного рейсу PS 752 Тегеран - Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) розбився в Ірані вранці 8 січня. У літаку було 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі 176 осіб загинули.
  • Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко повідомляв, що серед загиблих були громадяни 7 країн: з Ірану 82; з Канади 63; зі Швеції 10; з Афганістану 4; зі ФРН 3, із Великої Британії 3, з України 11 громадян (2 пасажири й 9 членів екіпажу).
  • Пізніше Канада уточнила, що на борту перебувало 57 її громадян. 
  • 11 січня Іран офіційно визнав, що помилково збив ракетою літак МАУ.
  • У заяві генштабу ЗС Ірану йшлося: "У таких критичних умовах рейс "Міжнародних українських авіаліній" вилітає з аеропорту Імама Хомейні і, перебуваючи в режимі ротації, знаходиться в безпосередній близькості від чутливого військового центру КВІР і знаходиться на висоті ворожого літака і нагадує його за формою". 
  • Президент Ірану Хасан Рухані виступив із заявою про те, що країна "глибоко шкодує про цю трагічну помилку". Він також заявив, що дії військових, які призвели до загибелі українського лайнера, будуть розслідуватися.
  • Корпус вартових ісламської революції (КВІР) взяв на себе відповідальність за збиття українського літака МАУ під Тегераном.

Микола Донєв, УП
Теми: ІракІранавіа
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