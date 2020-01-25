В аэропорту Тегерана совершил аварийную посадку самолет Iran Air

Самолет авиакомпании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета.

Источник: агентство ISNA

Детали: Самолет Airbus 4 после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г.. Тегеран) успешно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад. Причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

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