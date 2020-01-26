В аэропорту Тегерана совершил аварийную посадку самолет Iran Air

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Воскресенье, 26 января 2020, 00:25

Самолет авиакомпании Iran Air, следовавший по маршруту Тегеран - Стамбул, совершил аварийную посадку через несколько минут после взлета.

Источник: агентство ISNA

Детали: Самолет Airbus 4 после взлета из международного аэропорта Имама Хомейни (г.. Тегеран) успешно приземлился в тегеранском аэропорту Мехрабад. Причиной аварийной посадки назвали техническую неисправность.

Что было раньше:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) разбился в Иране утром 8 января. В самолете было 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все 176 человек погибли.
  • Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщал, что среди погибших были граждане 7 стран: из Ирана 82; из Канады 63; из Швеции 10; из Афганистана 4; с ФРГ 3, из Великобритании 3, из Украины 11 граждан (2 пассажира и 9 членов экипажа).
  • Позже Канада уточнила, что на борту находилось 57 ее граждан. 
  • 11 января Иран официально признал, что ошибочно сбил ракетой самолет МАУ.
  • Генштаб ВС Ирана заявил: "В таких критических условиях рейс "Международных украинских авиалиний" вылетает из аэропорта Имама Хомейни и, находясь в режиме ротации, находится в непосредственной близости от чувствительного военного центра КСИР и находится на высоте вражеского самолета и напоминает его по форме". 
  • Президент Ирана Хасан Рухани выступил с заявлением о том, что страна "глубоко сожалеет об этой трагической ошибке". Он также заявил, что действия военных, которые привели к крушению украинского лайнера, будут расследоваться.
  • Корпус стражей исламской революции (КСИР) взял на себя ответственность за крушение украинского самолета МАУ под Тегераном.

Темы: Ирак Иран авиа


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