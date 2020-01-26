В Іраку при спробі розгону протестувальників загинуло 4 людини 

Іракські силовики здійснили спробу розігнати протестувальників, які вже чотири місяці виступають проти корупції в уряді та безробіття. Внаслідок сутичок четверо демонстрантів загинули, а щонайменше 44 людини зазнали поранень.

Джерело: Associated Press

Деталі: У Багдаді загинула одна людина, ще 44 були поранені, в місті Насірія на півдні Іраку поліція застрелила трьох протестувальників після дня протистоянь на трасі.

Служби безпеки Іраку підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю для розгону протестувальників.

Спроби розгону протестувальників відбулися після того, як впливовий іракський проповідник Муктада Аль-Садр закликав своїх прихильників припинити участь у протестах.

Нагадаємо: