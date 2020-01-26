В Іраку при спробі розгону протестувальників загинуло 4 людини
Іракські силовики здійснили спробу розігнати протестувальників, які вже чотири місяці виступають проти корупції в уряді та безробіття. Внаслідок сутичок четверо демонстрантів загинули, а щонайменше 44 людини зазнали поранень.
Джерело: Associated Press
Деталі: У Багдаді загинула одна людина, ще 44 були поранені, в місті Насірія на півдні Іраку поліція застрелила трьох протестувальників після дня протистоянь на трасі.
Служби безпеки Іраку підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю для розгону протестувальників.
Спроби розгону протестувальників відбулися після того, як впливовий іракський проповідник Муктада Аль-Садр закликав своїх прихильників припинити участь у протестах.
Нагадаємо:
- На демонстраціях проти корупції в уряді Іраку, високого безробіття та впливу Ірану на іракську політику, з жовтня 2019 року загинуло щонайменше 500 людей.