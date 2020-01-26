В Іраку при спробі розгону протестувальників загинуло 4 людини 

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Неділя, 26 січня 2020, 01:42

Іракські силовики здійснили спробу розігнати протестувальників, які вже чотири місяці виступають проти корупції в уряді та безробіття. Внаслідок сутичок четверо демонстрантів загинули, а щонайменше 44 людини зазнали поранень.

Джерело: Associated Press

Деталі: У Багдаді загинула одна людина, ще 44 були поранені, в місті Насірія на півдні Іраку поліція застрелила трьох протестувальників після дня протистоянь на трасі.

Служби безпеки Іраку підпалювали намети, застосовували сльозогінний газ і вогнепальну зброю для розгону протестувальників.

Спроби розгону протестувальників відбулися після того, як впливовий іракський проповідник Муктада Аль-Садр закликав своїх прихильників припинити участь у протестах. 

Нагадаємо: 

  • На демонстраціях проти корупції в уряді Іраку, високого безробіття та впливу Ірану на іракську політику, з жовтня 2019 року загинуло щонайменше 500 людей.

Теми: Ірак поліція


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