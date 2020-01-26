В Ираке при попытке разгона протестующих погибли 4 человека
Воскресенье, 26 января 2020, 00:42
Иракские силовики предприняли попытку разогнать протестующих, которые уже четыре месяца выступают против коррупции в правительстве и безработицы. В результате столкновений четверо демонстрантов погибли, а минимум 44 человека получили ранения.
Источник: Associated Press
Детали: В Багдаде погиб один человек, еще 44 были ранены, в городе Насирия на юге Ирака полиция застрелила трех протестующих после дня противостояний на трассе.
Службы безопасности Ирака поджигали палатки, применяли слезоточивый газ и огнестрельное оружие для разгона протестующих.
Попытки разгона протестующих произошли после того, как влиятельный иракский проповедник Муктада Аль-Садр призвал своих сторонников прекратить участие в протестах.
Напомним:
- На демонстрациях против коррупции в правительстве Ирака, высокой безработицы и влияния Ирана на иракскую политику, с октября 2019 погибли по меньшей мере 500 человек.