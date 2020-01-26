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В одному з найбільших міст Бразилії за добу випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за 110 років

Неділя, 26 січня 2020, 01:53
В одному з найбільших міст Бразилії за добу випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за 110 років

Унаслідок проливних дощів на південному сході Бразилії загинуло семеро осіб, ще 16 вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Xinhua із посиланням на місцеву владу.

Деталі: Загиблі були виявлені у місті Белу-Оризонті, а також у метрополіях Ібіріте та Бетим.

Зазначається, що евакуюватися були вимушені понад 2,5 тисячі осіб, майже 800 мешканців втратили свої домівки.

За даними Національного метеорологічного інституту Бразилії, у п’ятницю на Белу-Оризонті випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за останні 110 років. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Бразиліяпогода
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