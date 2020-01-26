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В одном из крупнейших городов Бразилии за сутки выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за 110 лет

Воскресенье, 26 января 2020, 01:53
В одном из крупнейших городов Бразилии за сутки выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за 110 лет

В результате проливных дождей на юго-востоке Бразилии погибли семь человек, еще 16 считаются пропавшими без вести.

Источник: Xinhua со ссылкой на местные власти.

Детали: Погибшие были обнаружены в городе Бело Оризонти, а также в метрополиях Ибирите и Бетим.

Отмечается, что эвакуироваться были вынуждены более 2,5 тысячи человек, почти 800 жителей потеряли свои дома.

По данным Национального метеорологического института Бразилии, в пятницу на Бело Оризонти выпало 171 мм осадков, что является самым высоким показателем за последние 110 лет.

Темы: Бразилияпогода
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