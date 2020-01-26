У Канаді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
У Канаді офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV).
Джерело: керівництво шпиталю Саннібрук в Торонто, повідомляє Укрінформ
Дослівно: "Під опікою у центрі Саннібрук перебуває пацієнт із підтвердженим зараженням новим коронавірусом, що походить з Уханя в Китаї".
Деталі: Зазначається, що нині хворий знаходиться під карантином у стабільному стані. Його очікує лікування для позбавлення симптомів.
Хворий самостійно звернувся до лікувального закладу ще в четвер зі скаргами на гарячку та респіраторні симптоми. Він також підтвердив, що нещодавно повернувся із китайського Уханя.
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Передісторія:
- У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
- Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.