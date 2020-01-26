У Канаді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус

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Неділя, 26 січня 2020, 04:28

У Канаді офіційно зареєстровано перший випадок захворювання на новий коронавірус (nCoV).

Джерело: керівництво шпиталю Саннібрук в Торонто, повідомляє Укрінформ

Дослівно: "Під опікою у центрі Саннібрук перебуває пацієнт із підтвердженим зараженням новим коронавірусом, що походить з Уханя в Китаї".

Деталі: Зазначається, що нині хворий знаходиться під карантином у стабільному стані. Його очікує лікування для позбавлення симптомів.

Хворий самостійно звернувся до лікувального закладу ще в четвер зі скаргами на гарячку та респіраторні симптоми. Він також підтвердив, що нещодавно повернувся із китайського Уханя.

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Передісторія:

  • У грудні в китайському місті Ухань (провінція Хубей) був зареєстрований спалах пневмонії. Пізніше з'ясувалося, що причиною захворювання став раніше невідомий вид коронавірусу.
  • Вірус поширився по території Китаю, є хворі в Таїланді, Японії, Південній Кореї і США.

Теми: Канада Китай


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