В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус

В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирус (nCoV).

Источник: руководство госпиталя Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ

Дословно: "Под опекой в ​​центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавируса, что происходит с Уханя в Китае".

Детали: Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии. Его ожидает лечения для избавления симптомов.

Больной самостоятельно обратился в лечебное учреждение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.

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