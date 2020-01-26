В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус
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Воскресенье, 26 января 2020, 03:28
В Канаде официально зарегистрирован первый случай заболевания новым коронавирус (nCoV).
Источник: руководство госпиталя Саннибрук в Торонто, сообщает Укринформ
Дословно: "Под опекой в центре Саннибрук находится пациент с подтвержденным заражением новым коронавируса, что происходит с Уханя в Китае".
Детали: Отмечается, что в настоящее время больной находится под карантином в стабильном состоянии. Его ожидает лечения для избавления симптомов.
Больной самостоятельно обратился в лечебное учреждение еще в четверг с жалобами на лихорадку и респираторные симптомы. Он также подтвердил, что недавно вернулся из китайского Уханя.
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Предыстория:
- В декабре в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) была зарегистрирована вспышка пневмонии.
- Позднее выяснилось, что причиной заболевания стал ранее неизвестный вид коронавируса.
- Вирус распространился по территории Китая, есть заболевшие в Таиланде, Японии, Южной Корее и США.
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