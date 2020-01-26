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Ізраїль завдав авіаудари по сектору Гази 

Неділя, 26 січня 2020, 04:16
Ізраїль завдав авіаудари по сектору Гази 

Ізраїльські бойові літаки завдали кілька авіаударів по сектору Гази у відповідь на запущені звідти надувні кулі із вибухівкою.

Джерело: Xinhua із посиланням на джерела у безпекових службах Ізраїлю

Деталі: Джерела розповіли Xinhua, що бойові літаки атакували пости збройного відгалуження Хамаса у центрі та на півдні сектору Гази.

Наразі інформації про руйнування чи постраждалих не надходило.

Згодом Збройні сили Ізраїлю поширили пресреліз, в якому поклали відповідальність за надувні кулі із вибухівкою на Хамас та попередили, що й надалі знищуватимуть "терористичну діяльність, направлену проти Ізраїлю та його народу".

Теми: Ізраїль
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