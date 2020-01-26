Израиль нанес авиаудары по сектору Газа

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Воскресенье, 26 января 2020, 05:16

Израильские боевые самолеты нанесли несколько авиаударов по сектору Газа в ответ на запущенные оттуда надувные шары со взрывчаткой.

Источник: Xinhua со ссылкой на источники в безопасности службах Израиля

Детали: Источники рассказали Xinhua, что боевые самолеты атаковали посты вооруженного ответвления ХАМАСа в центре и на юге сектора Газы.

На данный момент информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

Впоследствии Вооруженные силы Израиля распространили Прессрелизы, в котором возложили ответственность за надувные шары с взрывчаткой на ХАМАС и предупредили, что и в дальнейшем будут уничтожать "террористическую деятельность, направленную против Израиля и его народа".

Темы: Израиль


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