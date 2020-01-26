Адвокат Трампа заявив, що процес імпічменту може вплинути на вибори
Неділя, 26 січня 2020, 05:03
Адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чиполлоне заявив, що процес імпічменту може вплинути на майбутні вибори президента.
Джерело: Reuters
Деталі: Чиполлоне вважає, що якщо демократи заборонять Трампу балотуватися на наступних виборах, то зроблять "найпотужніше втручання у вибори в американській історії".
Він вважає, що подібні дії є порушенням Конституції.
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Нагадаємо:
- Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
- Звіт ґрунтується на публічних і закритих свідченнях дипломатів та інших посадових осіб в адміністрації президента.
- Свідки докладно описали, як президент і його союзники змушували Україну оголосити про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та інших демократів.
- При цьому Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України, пообіцявши - в обмін на заяву про розслідування - допомогу розблокувати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
- Трамп назвав "сміховинними" офіційні звинувачення оприлюднені у Палаті представників