Адвокат Трампа заявив, що процес імпічменту може вплинути на вибори

1223 перегляди
Неділя, 26 січня 2020, 06:03

Адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чиполлоне заявив, що процес імпічменту може вплинути на майбутні вибори президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Чиполлоне вважає, що якщо демократи заборонять Трампу балотуватися на наступних виборах, то зроблять "найпотужніше втручання у вибори в американській історії".

Він вважає, що подібні дії є порушенням Конституції.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Нагадаємо:

  • Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
  • Звіт ґрунтується на публічних і закритих свідченнях дипломатів та інших посадових осіб в адміністрації президента.
  • Свідки докладно описали, як президент і його союзники змушували Україну оголосити про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та інших демократів.
  • При цьому Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України, пообіцявши - в обмін на заяву про розслідування - допомогу розблокувати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
  • Трамп назвав "сміховинними" офіційні звинувачення оприлюднені у Палаті представників

Теми: США імпічмент


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ЗМІ оприлюднили запис, де нібито Трамп вимагає "прибрати" Йованович 26 січня 2020, 02:03
Boeing провела перший випробувальний політ широкофюзеляжного літака 777X 26 січня 2020, 01:02
Слідчі Держдепу опитали сотні співробітників посольства США в Україні – ЗМІ 25 січня 2020, 21:45
Усі новини
Головні новини
У Канаді зафіксували перший випадок захворювання на коронавірус
День народження Зеленського: перший тост говорив Разумков
В Афганістані ракета поцілила у вертоліт з Молдови, постраждали українці – ЗМІ
Коронавірус: Китай припиняє відправляти групи туристів за кордон
Усі новини
ТаблоID

Тимошенко, Зеленський та Порошенко в "аватарковому" флешмобі

психологія

Криза 30-річних: чому ми не такі щасливі, якими здаються інші

Фотопроект

Момент, коли стаєш матір'ю: 15 неймовірних фото пологів