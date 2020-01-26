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Адвокат Трампа заявив, що процес імпічменту може вплинути на вибори

Неділя, 26 січня 2020, 05:03
Адвокат Трампа заявив, що процес імпічменту може вплинути на вибори

Адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чиполлоне заявив, що процес імпічменту може вплинути на майбутні вибори президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Чиполлоне вважає, що якщо демократи заборонять Трампу балотуватися на наступних виборах, то зроблять "найпотужніше втручання у вибори в американській історії".

Він вважає, що подібні дії є порушенням Конституції.

Знати більше: Імпічмент на тлі Зеленського: які звинувачення висунули Дональду Трампу

Чи шантажував Трамп Зеленського. Повний текст розмови

Нагадаємо:

  • Комітет з розвідки Палати представників Конгресу США оприлюднив звіт про імпічмент зі звинуваченням президента Дональда Трампа у зловживанні владою та перешкоджанні Конгресу.
  • Звіт ґрунтується на публічних і закритих свідченнях дипломатів та інших посадових осіб в адміністрації президента.
  • Свідки докладно описали, як президент і його союзники змушували Україну оголосити про розслідування діяльності колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та інших демократів.
  • При цьому Трамп затримав майже 400 мільйонів доларів військової допомоги США для України, пообіцявши - в обмін на заяву про розслідування - допомогу розблокувати і зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським у Білому домі.
  • Трамп назвав "сміховинними" офіційні звинувачення оприлюднені у Палаті представників

Теми: СШАімпічмент
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