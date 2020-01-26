Адвокат Трампа заявив, що процес імпічменту може вплинути на вибори

Адвокат президента США Дональда Трампа Пет Чиполлоне заявив, що процес імпічменту може вплинути на майбутні вибори президента.

Джерело: Reuters

Деталі: Чиполлоне вважає, що якщо демократи заборонять Трампу балотуватися на наступних виборах, то зроблять "найпотужніше втручання у вибори в американській історії".

Він вважає, що подібні дії є порушенням Конституції.

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