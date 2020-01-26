Адвокат Трампа заявил, что процесс импичмента может повлиять на выборы

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Воскресенье, 26 января 2020, 06:03

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что процесс импичмента может повлиять на будущие выборы президента.

Источник: Reuters

Детали: Чиполлоне считает, что если демократы запретят Трампу баллотироваться на следующих выборах, то сделают "мощное вмешательство в выборы в американской истории".

Он считает, что подобные действия являются нарушением Конституции.

Узнать больше: Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу

Шантажировал ли Трамп Зеленского. Полный текст беседы

Напомним:

  • Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США обнародовал отчет об импичменте по обвинению президента Дональда Трампа в злоупотреблении властью и препятствовании Конгресса.
  • Отчет основывается на публичных и закрытых показаниях дипломатов и других должностных лиц в администрации президента.
  • Свидетели подробно описали, как президент и его союзники заставляли Украину объявить о расследовании деятельности бывшего вице-президента США Джо Байдена и других демократов.
  • При этом Трамп задержал почти 400 миллионов долларов военной помощи США для Украины, пообещав - в обмен на заявление о расследовании - помощь разблокировать и встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Белом доме.
  • Трамп назвал "смехотворными" официальные обвинения обнародованы в Палате представителей.

Темы: США импичмент


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