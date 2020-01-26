Адвокат Трампа заявил, что процесс импичмента может повлиять на выборы

Адвокат президента США Дональда Трампа Пэт Чиполлоне заявил, что процесс импичмента может повлиять на будущие выборы президента.

Источник: Reuters

Детали: Чиполлоне считает, что если демократы запретят Трампу баллотироваться на следующих выборах, то сделают "мощное вмешательство в выборы в американской истории".

Он считает, что подобные действия являются нарушением Конституции.

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