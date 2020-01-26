Українець встановив новий світовий рекорд серед юніорів з плавання

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Неділя, 26 січня 2020, 13:02

Український плавець Владислав Бухов встановив новий світовий рекорд серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм. 

Джерело: УНІАН

Деталі: На турнірі у Люксембурзі 17-річний українець подолав дистанцію за 23,14 секунд і фінішував другим.

З цим результатом Бухов поліпшив юніорський рекорд, який раніше належав американцеві Майклу Ендрю (23,22 секунди). Першим у запливі став ще один українець - Андрій Говоров, який показав час 23,07 секунди.

Бухов є чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм.

На турнірі у Люксембурзі українці завоювали п'ять медалей: Михайло Романчук став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Дар'я Зевіна виграла золото на дистанції 100 метрів на спині, а Ігор Трояновський - бронзу на дистанції 200 метрів.

Теми: спорт


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