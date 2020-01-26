Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українець встановив новий світовий рекорд серед юніорів з плавання

Неділя, 26 січня 2020, 12:02
Українець встановив новий світовий рекорд серед юніорів з плавання

Український плавець Владислав Бухов встановив новий світовий рекорд серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм. 

Джерело: УНІАН

Деталі: На турнірі у Люксембурзі 17-річний українець подолав дистанцію за 23,14 секунд і фінішував другим.

З цим результатом Бухов поліпшив юніорський рекорд, який раніше належав американцеві Майклу Ендрю (23,22 секунди). Першим у запливі став ще один українець - Андрій Говоров, який показав час 23,07 секунди.

Бухов є чемпіоном світу серед юніорів на дистанції 50 метрів батерфляєм.

На турнірі у Люксембурзі українці завоювали п'ять медалей: Михайло Романчук став першим на дистанції 1500 метрів вільним стилем, Дар'я Зевіна виграла золото на дистанції 100 метрів на спині, а Ігор Трояновський - бронзу на дистанції 200 метрів.

Теми: спорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
спорт
Міжнародна федерація гімнастики допустила росіян і білорусів до змагань: є умова
МОК заборонив Лондону проводити відбір на Олімпіаду-2024 через росіян та білорусів
ФК "Динамо" відмовився відправляти юних футболістів на збори до проросійської Сербії
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: