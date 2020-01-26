Украинец установил новый мировой рекорд среди юниоров по плаванию

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Воскресенье, 26 января 2020, 13:02

Украинский пловец Владислав Бухов установил новый мировой рекорд среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.

Источник: УНИАН

Детали: На турнире в Люксембурге 17-летний украинец преодолел дистанцию ​​за 23,14 секунды и финишировал вторым.

С этим результатом Бухов улучшил юниорский рекорд, который ранее принадлежал американцу Майклу Эндрю (23,22 секунды). Первым в заплыве стал еще один украинец - Андрей Говоров, который показал результат в 23,07 секунды.

Бухов является чемпионом мира среди юниоров на дистанции 50 метров баттерфляем.

На турнире в Люксембурге украинцы завоевали пять медалей: Михаил Романчук стал первым на дистанции 1500 метров вольным стилем, Дарья Зевина выиграла "золото" на дистанции 100 метров на спине, а Игорь Трояновский - "бронзу" на дистанции 200 метров.

Темы: спорт


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