РФ відклала запуск ракети з військовим супутником через збій електрообладнання

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Неділя, 26 січня 2020, 13:36

Запуск ракети "Союз-2.1а" з військовим супутником "Меридіан-М" з Плесецька був скасований через збій в електрообладнанні носія.

Джерело: ТАСС з посиланням на власні джерела в ракетно-космічній галузі

Деталі: За повідомленням одного зі співрозмовників агентства, старт було скасовано через проблеми в електрообладнанні ракети-носія.

Ракету було знято зі стартового столу, несправність планують усунути за один-два тижні.

Інше джерело підтвердило відмову в електриці і зазначило, що "в даний час ракету знято зі стартового столу і відправлено до монтажно-випробувального комплексу, усунення несправності триватиме від одного до двох тижнів".

За даними спеціалізованого порталу Spaceflightnow, запуск ракети "Союз-2.1а" із супутником "Меридіан-М" мав був відбутися 24 січня в 14:00 за московським часом.

Ракету було встановлено ​​на модернізований стартовий комплекс №3 космодрому Плесецьк. Перший після ремонту пуск з цього стартового столу відбувся 11 грудня 2019 року.

Збій було виявлено вранці 24 січня, до початку заправки ракети компонентами палива.

Теми: Росія космос


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