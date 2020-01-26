РФ отложила запуск ракеты с военным спутником из-за сбоя электрооборудования - росСМИ

478 просмотров
Воскресенье, 26 января 2020, 13:36

Запуск ракеты "Союз-2.1а" с военным спутником "Меридиан-М" с Плесецка был отменен из-за сбоя в электрооборудовании носителя.

Источник: ТАСС со ссылкой на собственные источники в ракетно-космической отрасли 

Детали: По сообщению одного из собеседников агентства,  старт был отменен из-за проблемы в электрооборудовании ракеты-носителя. 

Ракета была снята со стартового стола, неисправность планируют устранить за одну-две недели. 

Другой источник подтвердил отказ в электрике и отметил, что "в настоящее время ракета снята со стартового стола и отправлена в монтажно-испытательный комплекс, на устранение неисправности уйдет от одной до двух недель". 

По данным специализированного портала Spaceflightnow, запуск ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Меридиан-М" должен был состояться 24 января в 14:00 по московскому времени.

Ракета была установлена на модернизированный стартовый комплекс № 3 космодрома Плесецк. Первый после ремонта пуск с этого стартового стола состоялся 11 декабря 2019 года. 

Сбой был выявлен утром 24 января, до начала заправки ракеты компонентами топлива.

Темы: Росcия космос


powered by lun.ua
Материалы по теме
Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе 26 января 2020, 12:03
Гиркин с "новороссами" потребовали у Путина референдум о поправках в Конституцию РФ 26 января 2020, 10:54
"Южмаш" заказал в РФ алюминий на 110 миллионов рублей 26 января 2020, 10:04
Все новости
Главные новости
Восстановленный судом мэр Черновцов получил четверть миллиона компенсации за "отставку"
Качиньский: Россия атакует там, где видит слабое место - как в Крыму и на Донбассе
Коронавирусом заражены более 2 тысяч человек, количество жертв возросло до 56
В Канаде зафиксировали первый случай заболевания на коронавирус
Все новости
мнение

Действительно нужно принимать душ каждый день?

исследование

Что может помешать нам путешествовать в космосе

Дети

Как быть более внимательными к детям: 5 простых способов

Поиск по сайту
Архив
Весь архів