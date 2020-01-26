Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Гідропарку в Києві влаштували стрілянину: двоє поранених

Неділя, 26 січня 2020, 14:23
У Гідропарку в Києві влаштували стрілянину: двоє поранених

У столичному Гідропарку внаслідок стрілянини поранено двох чоловіків, розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК "Хуліганство".

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку надійшло в ніч на 26 січня.  

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. Незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів та зник у невідомому напрямку".

Деталі: Потерпілих з травмами – 26-річнного мешканця Вінницької області та іноземця - госпіталізовано. 

З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

 Правоохоронці опитали свідків та очевидців правопорушення та вивчають відео з камер спостереження. Проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб.

Українська правда
Теми: Київполіціязброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Київ
У Києві та низці областей – повітряна тривога
У Києві зафіксували три випадки кишкових інфекцій через сальмонелу
ППО знищила всі "Шахеди", які рухалися на Київ – КМВА
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: