У Гідропарку в Києві влаштували стрілянину: двоє поранених

У столичному Гідропарку внаслідок стрілянини поранено двох чоловіків, розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК "Хуліганство".

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку надійшло в ніч на 26 січня.

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. Незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів та зник у невідомому напрямку".

Деталі: Потерпілих з травмами – 26-річнного мешканця Вінницької області та іноземця - госпіталізовано.

З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

Правоохоронці опитали свідків та очевидців правопорушення та вивчають відео з камер спостереження. Проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб.