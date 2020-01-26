У Гідропарку в Києві влаштували стрілянину: двоє поранених

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Неділя, 26 січня 2020, 15:23

У столичному Гідропарку внаслідок стрілянини поранено двох чоловіків, розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 КК "Хуліганство".

Джерело: відділ комунікації поліції Києва

Деталі: За даними правоохоронців, повідомлення про стрілянину біля кафе у Гідропарку надійшло в ніч на 26 січня.  

Дослівно: "Правоохоронці встановили, що між двома відвідувачами розважального закладу та невідомими виник конфлікт на ґрунті взаємних образ. Незнайомець дістав зброю, зробив кілька пострілів та зник у невідомому напрямку".

Деталі: Потерпілих з травмами – 26-річнного мешканця Вінницької області та іноземця - госпіталізовано. 

З місця події експерти вилучили шість стріляних гільз, які відправили на проведення експертизи.

 Правоохоронці опитали свідків та очевидців правопорушення та вивчають відео з камер спостереження. Проводиться комплекс розшукових заходів щодо встановлення та затримання підозрюваних осіб.

Українська правда
Теми: Київ поліція зброя


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