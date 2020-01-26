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В столичном Гидропарке устроили стрельбу: двое раненых

Воскресенье, 26 января 2020, 14:23
В столичном Гидропарке устроили стрельбу: двое раненых

В столичном Гидропарке в результате стрельбы ранены двое мужчин, начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК "Хулиганство".

Источник: отдел коммуникации полиции Киева

Детали: По данным правоохранителей, сообщение о стрельбе возле кафе в Гидропарке поступило в ночь на 26 января.

Дословно: "Правоохранители установили, что между двумя посетителями развлекательного заведения и неизвестными возник конфликт на почве взаимных оскорблений. Незнакомец достал оружие, сделал несколько выстрелов и скрылся в неизвестном направлении".

Детали: Пострадавшие с травмами - 26-летний житель Винницкой области и иностранец - госпитализированы.

С места происшествия изъяты шесть стреляных гильз, которые отправлены на проведение экспертизы.

Правоохранители опросили свидетелей и очевидцев правонарушения и изучают видео с камер наблюдения. Проводится комплекс розыскных мероприятий по установлению и задержанию подозреваемых лиц.

Украинская правда
Темы: Киевполицияоружие
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