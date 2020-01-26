В Ужгороді спалили авто дипломата – ЗМІ

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Неділя, 26 січня 2020, 18:27
0312.ua

У ніч на неділю в Ужгороді згорів автомобіль, що належить 49-річному жителю обласного центру.

Джерело: поліція Закарпаття, журналіст Віталій Глагола в Facebook, місцевий сайт 0312.ua

Дослівно поліція: "Сьогодні, 26 січня, близько 02:20 до поліції надійшло повідомлення від працівників УДСНС в Закарпатській області про те, що на Слов'янській набережній в місті Ужгород горить автомобіль.

На місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи. Встановлено, що горів автомобіль марки "Mercedes-Benz" 2013 р.в. Авто належить 49-річному мешканцю Ужгорода.

Попередня правова кваліфікація - частина 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна, шляхом підпалу.

Призначено відповідні експертизи, у ході яких буде встановлено причини загорання автомобіля".

Деталі: Разом з тим, журналіст Віталій Глагола повідомив, що авто належить дипломату, колишньому послу України у Швейцарії Ігорю Діру.

Місцевий сайт Ужгорода 0312.ua також повідомляє з посиланням на джерела, що авто ймовірно належить відомому дипломату – Надзвичайному та Повноважному Послу України, який свого часу займав одну з керівних посад в Секретаріаті президента та займав високі дипломатичні пости.

Ігор Дір
Ігор Дір
Facebook

Довідка: Ігор Дір народився 11 серпня 1971 року, йому 48 років. З 2007 по 2008 був керівником Головної служби зовнішньої політики Секретаріату президента. У 2008-2014 роках працював послом України у Швейцарії.

Українська правда
Теми: Ужгород авто МЗС


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