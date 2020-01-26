В Ужгороде сожгли авто дипломата - СМИ

В ночь на воскресенье в Ужгороде сгорел автомобиль, принадлежащий 49-летнему жителю областного центра.

Источник: полиция Закарпатья, журналист Виталий Глагола в Facebook, местный сайт 0312.ua

Дословно полиция: "Сегодня, 26 января, около 2:20 в полицию поступило сообщение от работников УГСЧС в Закарпатской области о том, что на Славянской набережной в городе Ужгород горит автомобиль.

На место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы. Установлено, что горел автомобиль марки "Mercedes-Benz" 2013 г.в. Авто принадлежит 49-летнему жителю Ужгорода.

Предварительная правовая квалификация - часть 2 статьи 194 Уголовного кодекса Украины, то есть умышленное уничтожение или повреждение имущества путем поджога.

Назначены соответствующие экспертизы, в ходе которых будут установлены причины возгорания автомобиля".

Детали: Вместе с тем, журналист Виталий Глагола сообщил, что авто принадлежит дипломату, бывшему послу Украины в Швейцарии Игорю Диру.

Местный сайт Ужгорода 0312.ua также сообщает со ссылкой на источники, что авто вероятно принадлежит известному дипломату - Чрезвычайному и Полномочному Послу Украины, в свое время занимавшему одну из руководящих должностей в Секретариате президента и занимавшему высокие дипломатические посты.

Игорь Дир Facebook

Справка: Игорь Дир родился 11 августа 1971, ему 48 лет. С 2007 по 2008 год был руководителем Главной службы внешней политики Секретариата президента. В 2008-2014 годах работал послом Украины в Швейцарии.