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Болгарія на шляху введення євро до 2023 року - глава МВФ

Неділя, 26 січня 2020, 18:07

Плани Болгарії про те, щоб увійти в зал очікування єврозони навесні цього року і прийняти її в якості офіційної валюти в 2023 році "повністю передбачувані".

Про це заявила глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Балканська країна, яка є членом Європейського союзу з 2007 року, сподівається приєднатися до попередника членства в єврозоні, механізму обмінного курсу ERM-2, до кінця квітня і ввести євро в 2023 році.

"Я очікую, що плани щодо вступу Болгарії в єврозону будуть виконані в точності так, як вони здійснені", - сказала Георгієва.

Георгієва сказала, що президент Європейського центрального банку Крістіна Лагард "дуже позитивно" сприймає прагнення Болгарії до вступу в єврозону і сказала їй на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, що "здається, що в моєму залі, де відбудуваються зустрічі єврозони, скоро будуть говорити болгарською".

Георгієва сказала, що вступ в єврозону буде вигідним для країни і забезпечить більшу грошову безпеку і захистить її від глобальної невизначеності.

Болгарія, валюта якої вже прив'язана до євро, відповідає номінальним критеріям для прийняття єдиної валюти зі здоровими державними фінансами і низьким рівнем боргу, але також є однією з найбідніших і корумпованих країн-членів ЄС.

"Українська правда" у Threads

Теми: БолгаріягрошіМВФ
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