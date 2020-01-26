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Болгария на пути введения евро до 2023 года - глава МВФ

Воскресенье, 26 января 2020, 18:07

Планы Болгарии о том, чтобы войти в зал ожидания еврозоны весной этого года и принять ее в качестве официальной валюты в 2023 году "полностью предсказуемы".

Об этом заявила глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Балканская страна, являющаяся членом Европейского союза с 2007 года, надеется присоединиться к предшественнику членства в еврозоне, механизму обменного курса ERM-2, к концу апреля и ввести евро в 2023 году.

"Я ожидаю, что планы по вступлению Болгарии в еврозону будут выполнены в точности так, как они осуществлены", - сказала Георгиева.

Георгиева сказала, что президент Европейского центрального банка Кристина Лагард "очень позитивно" воспринимает стремление Болгарии к вступлению в еврозону и сказала ей на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что "кажется, что в моем зале, где состоятся встречи еврозоны, скоро будут говорить по-болгарски".

Георгиева сказала, что вступление в еврозону будет выгодно для страны и обеспечит большую денежную безопасность и защитит ее от глобальной неопределенности.

Болгария, валюта которой уже привязана к евро, соответствует номинальным критериям для принятия единой валюты со здоровыми государственными финансами и низким уровнем долга, но также является одной из самых бедных и коррумпированных стран-членов ЕС.

Темы: БолгарияденьгиМВФ
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