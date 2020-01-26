Зеленський в Освенцимі назвав завдання №1 для кожного світового лідера

Президент Володимир Зеленський переконаний, що міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму.

Джерело: Зеленський під час вечері з нагоди відзначення 75-ї річниці звільнення нацистського концтабору Аушвіц-Біркенау в Польщі, повідомляє сайт президента

Деталі: На заході були присутні колишні бранці табору та їхні родини.

Зеленський зазначив, що спогади в'язнів Аушвіца, багато з яких видані у книгах, дуже складно читати, оскільки неможливо при цьому стримати сльози.

За словами президента, у цих спогадах проглядається заклик викоренити ненависть як найбільший руйнівник людської цивілізації.

Велика відповідальність бути на пам’ятних заходах з нагоди 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу духу тих, хто вижив у часи Голокосту. pic.twitter.com/ajy6YT16uz — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2020

Пряма мова: "Я впевнений, що сьогодні це – завдання номер один для кожного світового лідера. Міжнародна спільнота має об’єднатися й не допустити будь-яких проявів антисемітизму, ксенофобії та расизму. Має стояти на сторожі гуманізму, толерантності та свободи. Зупинити зло, перш ніж воно стане небезпечним для людства".

Деталі: Зеленський також наголосив, що Голокост – це жахлива трагедія єврейського народу й трагічний урок для всього людства, і закликав пам’ятати цю сторінку історії та ніколи не допустити її повторення.

Окремо президент відзначив Праведників народів світу – тих, хто ризикував власним життям для порятунку євреїв.

Пряма мова: "Я пишаюся тим, що понад дві з половиною тисячі українців удостоєні цього високого звання".

Деталі: Раніше Офіс президента повідомив, що Зеленський розпочав дводенний робочий візит до Польщі.

Окрім участі в пам’ятних заходах у м. Освенцимі, програмою візиту також передбачена зустріч Зеленського з президентом Польщі Анджеєм Дудою.