Зеленский в Освенциме назвал задачу №1 для каждого мирового лидера

Президент Владимир Зеленский убежден, что международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма.

Источник: Зеленский во время ужина по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Польше, сообщает сайт президента

Детали: На мероприятии присутствовали бывшие пленники лагеря и их семьи.

Зеленский отметил, что воспоминания узников Аушвица, многие из которых изданы в книгах, очень сложно читать, поскольку невозможно при этом сдержать слезы.

По словам президента, в этих воспоминаниях просматривается призыв искоренить ненависть как самый большой разрушитель человеческой цивилизации.

Велика відповідальність бути на пам’ятних заходах з нагоди 75-ї річниці звільнення концтабору Аушвіц-Біркенау. Людство ще не вигадало слів, які могли б описати незламність і силу духу тих, хто вижив у часи Голокосту. pic.twitter.com/ajy6YT16uz — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 26, 2020

Прямая речь: "Я уверен, что сегодня это - задача номер один для каждого мирового лидера. Международное сообщество должно объединиться и не допустить каких-либо проявлений антисемитизма, ксенофобии и расизма. Должно стоять на страже гуманизма, толерантности и свободы. Остановить зло, прежде чем оно станет опасным для человечества".

Детали: Зеленский также отметил, что Холокост - это ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества, и призвал помнить эту страницу истории и никогда не допустить ее повторения.

Отдельно президент отметил Праведников народов мира - тех, кто рисковал своей жизнью для спасения евреев.

Прямая речь: "Я горжусь тем, что более двух с половиной тысяч украинцев удостоены этого высокого звания".

Детали: Ранее Офис президента сообщил, что Зеленский начал двухдневный рабочий визит в Польшу.

Кроме участия в памятных мероприятиях в г. Освенциме, программой визита также предусмотрена встреча Зеленского с президентом Польши Анджеем Дудой.