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Адвокат про обмеження для звільнених кримських татар: "Другий термін"

Неділя, 26 січня 2020, 20:52
Рустем Ваїтов

Фігуранти севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Рустем Ваїтов та Нурі Примов після звільнення з російського ув'язнення зобов'язані ще 8 років дотримуватися ряду обмежень, в тому числі перебувати за місцем реєстрації.

Джерело: кримський адвокат Ліля Гемеджі в коментарі Крим.Реалії

Пряма мова Гемеджі: "По суті, це другий термін для Нурі і Рустема. Він передбачає ряд обмежень, вони стосуються перебування обох звільнених у певному місці, за місцем реєстрації або проживання, заборон на певні дії. Заборона залишати Сімферопольський район, Крим, заборона на відвідування публічних заходів. Тобто, без відома поліції людина не може нікуди рушити".

Деталі: За словами адвоката, у Ваїтова дочка - інвалід дитинства, яку необхідно постійно возити в медичні клініки, які розташовані за межами Сімферопольського району.

Пряма мова Гемеджі: "Це патова ситуація: дитині погано, треба відвезти її до лікарні, але спершу необхідно отримати дозвіл співробітників МВС. Ми можемо зараз тільки подавати клопотання на зміну місця проживання та реєстрації".

Що передувало: Рустем Ваїтов відсидів п'ять років у колонії російського міста Курган за звинуваченням в "участі в діяльності терористичної організації". 22 січня його звільнили по закінченні терміну ув'язнення.

Другий фігурант севастопольської "справи Хізб ут-Тахрір" Нурі Примов також 22 січня вийшов з російської колонії в Республіці Марій Ел.

У вересні 2016 року Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону оголосив вирок, згідно з яким севастопольці Ферат Сайфуллаєв, Рустем Ваїтов та Нурі Примов, що проходили по "справі Хізб ут-Тахрір", отримали по п'ять років виправної колонії загального режиму.

Українська правда
Теми: кримські татариКримРосія
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