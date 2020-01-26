Адвокат об ограничениях для освобожденных крымских татар: "Второй срок"

Фигуранты севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Рустем Ваитов и Нури Примов после освобождения из российского заключения обязаны еще 8 лет соблюдать ряд ограничений, в том числе находиться по месту регистрации.

Источник: крымский адвокат Лиля Гемеджи в комментарии Крым.Реалии

Прямая речь Гемеджи: "По сути, это второй срок для Нури и Рустема. Он подразумевает ряд ограничений, они касаются нахождения обоих освобожденных в определенном месте, по месту регистрации или проживания, запретов на определенные действия. Запрет покидать Симферопольский район, Крым, запрет на посещение публичных мероприятий. То есть, без ведома полиции человек не может никуда двинуться".

Детали: По словам адвоката, у Ваитова дочь – инвалид детства, которую необходимо постоянно возить по медицинским клиникам, которые находятся за пределами Симферопольского района.

Прямая речь Гемеджи: "Это патовая ситуация: ребенку плохо, надо отвезти ее в больницу, но сперва необходимо получить разрешение сотрудников МВД. Мы можем сейчас только подавать ходатайство на изменение места проживания и регистрации".

Что предшествовало: Рустем Ваитов отсидел пять лет в колонии российского города Курган по обвинению в "участии в деятельности террористической организации". 22 января его освободили по истечению срока заключения.

Второй фигурант севастопольского "дела Хизб ут-Тахрир" Нури Примов также 22 января вышел из российской колонии в Республике Марий Эл.

В сентябре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил приговор, согласно которому севастопольцы Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по "делу Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.