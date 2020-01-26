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Зеленський про загиблих військових: Треба ще більше намагатися завершити війну

Неділя, 26 січня 2020, 21:05
Зеленський про загиблих військових: Треба ще більше намагатися завершити війну

Президент Володимир Зеленський підкреслив, що війна на Донбасі триває, і її треба намагатися завершити з іще більшими зусиллями.

Джерело: Зеленський у Facebook, коментуючи загибель двох українських військових в зоні ООС у неділю

Пряма мова: "Сьогодні на Донбасі загинуло двоє наших хлопців. Один під час обстрілу, другий – підірвався.

Це означає, що війна триває. І що ще з більшими зусиллями треба намагатися її завершити.

Цього року вже одинадцять військових загинули у боях. Розділяю біль кожного, кого не оминула страшна втрата близької людини".

Що передувало: У вечірньому зведенні у неділю пресцентр ООС повідомив, що внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Крім того, внаслідок підриву на вибуховому пристрої ще один військовий загинув та один отримав бойову травму.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийОб'єднані сили на Донбасівійна
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