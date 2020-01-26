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Обстріли і підрив: 2 військових загинули і 2 травмовано

Неділя, 26 січня 2020, 18:13
Обстріли і підрив: 2 військових загинули і 2 травмовано

У неділю внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Крім того, внаслідок підриву на вибуховому пристрої ще один військовий загинув та один отримав бойову травму.

Джерело: пресцентр ООС

Деталі: З початку доби у неділю збройні формування Російської Федерації 12 разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстріляв українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також гранатометів різних систем, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Сім обстрілів здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": двічі неподалік Красногорівки – зі станкового протитанкового гранатомету – 8 пострілів; поруч з Лебединським – з мінометів калібру 82 мм противник випустив 3 міни, гранатометів різних систем, озброєння БМП та стрілецької зброї; два рази неподалік Старогнатівки – з великокаліберних кулеметів; поблизу Новогригорівки – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; в районі населеного пункту Гнутове – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

П’ять ворожих обстрілів було зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ": два рази неподалік Оріхового – з мінометів калібру 120 мм – 3 міни та 82-мм міномету – 4 міни, а також гранатометів різних систем; двічі поруч населеного пункту Новотошківське – 8 мін зі 120-мм міномету; неподалік Кримського – з міномету калібру 120 мм противник випустив 3 міни.

Дослівно: "Сьогодні, 26 січня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та один отримав бойову травму. Також, у результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої, один захисник загинув та один військовослужбовець отримав бойову травму".

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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