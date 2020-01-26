Легенда NBA Кобі Браянт розбився на вертольоті

18849 переглядів
Неділя, 26 січня 2020, 22:25

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у неділю внаслідок катастрофи вертольота в місті Калабасас (штат Каліфорнія).

Джерело: Los Angeles Times із посиланням на джерела

місце катастрофи
місце катастрофи
TMZ

Деталі: У департаменті шерифа округу Лос Анжелес повідомили, що аварія сталася близько 10 години ранку. Вертоліт загорівся, що ускладнило доступ до нього.

На борту вертольота Sikorsky S-76 перебувало п'ятеро людей, ніхто з них не вижив.

Як повідомляє TMZ, у катастрофі також загинула 13-річна донька Браянта Джанна.

У нього залишилася дружина та ще три доньки.

Довідка: Браянт 20 років грав за "Лос Анжелес Лейкерс", був одним з кращих гравців NBA сучасності. Завершив кар'єру в 2016 році. Йому був 41 рік. 

Українська правда
Теми: спорт катастрофи


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Українець встановив новий світовий рекорд серед юніорів з плавання 26 січня 2020, 13:02
Кубок світу з біатлону: Україну дискваліфікували після змішаної естафети 25 січня 2020, 22:04
Через коронавірус бій українського боксера перенесли з Китаю в США 24 січня 2020, 14:32
Усі новини
Головні новини
Коронавірус у Китаї: 80 смертей, 24 – за останню добу
Зеленський про загиблих військових: Треба ще більше намагатися завершити війну
Альперіну знову вдягнуть "браслет", САП хоче покарати поліцейських
Обстріли і підрив: 2 військових загинули і 2 травмовано
Усі новини
Досвід

Протанцювати життя: три теплі історії бабусь

психологія

Криза 30-річних: чому ми не такі щасливі, якими здаються інші

думка

Втрата нюху може бути фатальною