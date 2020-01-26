Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Легенда NBA Кобі Браянт розбився на вертольоті

Неділя, 26 січня 2020, 21:25
Легенда NBA Кобі Браянт розбився на вертольоті

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у неділю внаслідок катастрофи вертольота в місті Калабасас (штат Каліфорнія).

Джерело: Los Angeles Times із посиланням на джерела

місце катастрофи
місце катастрофи
TMZ

Деталі: У департаменті шерифа округу Лос Анжелес повідомили, що аварія сталася близько 10 години ранку. Вертоліт загорівся, що ускладнило доступ до нього.

На борту вертольота Sikorsky S-76 перебувало п'ятеро людей, ніхто з них не вижив.

Як повідомляє TMZ, у катастрофі також загинула 13-річна донька Браянта Джанна.

У нього залишилася дружина та ще три доньки.

Довідка: Браянт 20 років грав за "Лос Анжелес Лейкерс", був одним з кращих гравців NBA сучасності. Завершив кар'єру в 2016 році. Йому був 41 рік. 

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: спорткатастрофи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
спорт
Національний рекорд: одразу чотири українки вийшли до другого кола Вімблдону-2023
Російських спортсменок заявили як сирійських на змаганнях в Алжирі – росЗМІ
Україна вийшла у півфінал молодіжного Євро з футболу та вперше зіграє на Олімпіаді
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: