Легенда NBA Кобі Браянт розбився на вертольоті

Легендарний американський баскетболіст Кобі Браянт загинув у неділю внаслідок катастрофи вертольота в місті Калабасас (штат Каліфорнія).

Джерело: Los Angeles Times із посиланням на джерела

Деталі: У департаменті шерифа округу Лос Анжелес повідомили, що аварія сталася близько 10 години ранку. Вертоліт загорівся, що ускладнило доступ до нього.

На борту вертольота Sikorsky S-76 перебувало п'ятеро людей, ніхто з них не вижив.

Як повідомляє TMZ, у катастрофі також загинула 13-річна донька Браянта Джанна.

Heartbreaking footage shows Gianna Bryant, 13, showing off her basketball skills before she and Kobe were killed https://t.co/MT42fQMMVh pic.twitter.com/mZIuD3hBV6