Легенда NBA Коби Брайант разбился на вертолете

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в воскресенье во время крушения вертолета в городе Калабасас (штат Калифорния).

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на источники

Место катастрофы TMZ

Детали: В департаменте шерифа округа Лос Анжелес сообщили, что авария произошла около 10 часов утра. Вертолет загорелся, что затруднило доступ к нему.

На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось пять человек, никто из них не выжил.

Справка: Брайант 20 лет играл за "Лос Анжелес Лейкерс", был одним из лучших игроков NBA современности. Завершил карьеру в 2016 году. Ему был 41 год.