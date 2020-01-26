Легенда NBA Коби Брайант разбился на вертолете

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Воскресенье, 26 января 2020, 22:25

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в воскресенье во время крушения вертолета в городе Калабасас (штат Калифорния).

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на источники

Место катастрофы
Место катастрофы
TMZ

Детали: В департаменте шерифа округа Лос Анжелес сообщили, что авария произошла около 10 часов утра. Вертолет загорелся, что затруднило доступ к нему.

На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось пять человек, никто из них не выжил.

Справка: Брайант 20 лет играл за "Лос Анжелес Лейкерс", был одним из лучших игроков NBA современности. Завершил карьеру в 2016 году. Ему был 41 год. 

Украинская правда
Темы: спорт катастрофы


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