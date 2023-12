Легенда NBA Коби Брайант разбился на вертолете

Легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в воскресенье во время крушения вертолета в городе Калабасас (штат Калифорния).

Источник: Los Angeles Times со ссылкой на источники

Детали: В департаменте шерифа округа Лос Анжелес сообщили, что авария произошла около 10 часов утра. Вертолет загорелся, что затруднило доступ к нему.

На борту вертолета Sikorsky S-76 находилось пять человек, никто из них не выжил.

Как сообщает TMZ, в катастрофе также погибла 13-летняя дочь Брайанта Джанна.

