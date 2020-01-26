У Харкові від вибуху гранати в квартирі загинув чоловік

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Неділя, 26 січня 2020, 23:25

У Харкові внаслідок вибуху гранати у квартирі будинку на вулиці Світлій в Московському районі загинув 63-річний чоловік.

Джерело: поліція області

 

Деталі: Повідомлення про вибух надійшло до поліції 26 січня.

За висновками спеціалістів, в оселі стався вибух гранати "РГД-5", внаслідок чого загинув мешканець квартири.

Поліцейські попередньо встановили, що напередодні чоловік виказував наміри покінчити життя самогубством.

 

Інформація зареєстрована в Московському відділі поліції. Слідчим вирішується питання щодо внесення вказаного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з приміткою "самогубство".

Українська правда
Теми: Харків вибух


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