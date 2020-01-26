В Харькове от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

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Воскресенье, 26 января 2020, 23:25

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Светлой в Московском районе погиб 63-летний мужчина.

Источник: полиция области

 

Детали: Сообщение о взрыве поступило в полицию 26 января.

По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

 

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Украинская правда
Темы: Харьков взрыв


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