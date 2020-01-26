В Харькове от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Светлой в Московском районе погиб 63-летний мужчина.

Источник: полиция области

Детали: Сообщение о взрыве поступило в полицию 26 января.

По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".