В Харькове от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина
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Воскресенье, 26 января 2020, 23:25
В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Светлой в Московском районе погиб 63-летний мужчина.
Источник: полиция области
Детали: Сообщение о взрыве поступило в полицию 26 января.
По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.
Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.
Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".
Украинская правда
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