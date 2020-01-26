Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Харькове от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

Воскресенье, 26 января 2020, 22:25
В Харькове от взрыва гранаты в квартире погиб мужчина

В Харькове в результате взрыва гранаты в квартире дома на улице Светлой в Московском районе погиб 63-летний мужчина.

Источник: полиция области

 

Детали: Сообщение о взрыве поступило в полицию 26 января.

По заключению специалистов, в доме произошел взрыв гранаты "РГД-5", в результате чего погиб житель квартиры.

Полицейские предварительно установили, что накануне мужчина высказывал намерения покончить жизнь самоубийством.

 

Информация зарегистрирована в Московском отделе полиции. Следователем решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "самоубийство".

Украинская правда
Темы: Харьковвзрыв
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Харьков
УЗ назначает дополнительный поезд Интерсити+ из Киева в Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: