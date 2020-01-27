Болтон: Трамп пов’язував затримку військової допомоги зі справою Байдена

Джон Болтон, колишній радник з національної безпеки президента США Дональда Трампа, розповів, що лідер Штатів пов’язував затримку військової допомоги для України із розслідуванням стосовно сина його політичного конкурента Джо Байдена.

Джерело: The New York Times

Деталі: Про це йдеться у неопублікованому рукописі книги Болтона, який він розповсюдив серед своїх соратників. Також чорновик книги було надіслано до Білого дому. Цього вимагає стандартна процедура.

Джерела видання переказали про що саме йдеться у книзі.

На їх думку, у ній викладено приблизно те, що може розповісти колишній радник Трампа, якщо його викличуть до суду у справі імпічменту.

За словами ексрадника, про затримку 391 мільйона оборонної допомоги у серпні минулого року йому говорив Трамп.

Також у книзі розповідається, що держсекретар Майк Помпео визнавав, що немає підстав вважати тодішню послиню Штатів в Україні Марі Йованович корумпованою. Саме це стверджував адвокат Трампа Рудольф Джуліані.

Коментуючи липневу розмову американського президента із Володимиром Зеленським Болтон висловив генпрокурор Вільяму Барру стурбованість згадками у ній адвоката Трампа. Останній "проводив тіньову політику щодо України".

Під час зустрічі, де обговорювалась поїздка до Києва на інавгурацію Зеленського, очільник Білого дому критикував Україну. На йому думку, українські посадовці хотіли "зашкодити йому". Він згадав теорію змови, що начебто Україна причетна до злому пошти демократів під час виборів 2016 року.

У свою чергу у адміністрації Трампа не відповіли на запит щодо тверджень Болтона. Адвокат автора книги також відмовився від коментарів.

Що передувало: Колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що буде давати свідчення у справі імпічменту, якщо його викличуть повісткою.

Сам лідер Штатів сказав журналістам, що не хоче, щоб Болтон виступав у Сенаті.

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