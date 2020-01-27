Болтон: Трамп связывал задержку военной помощи с делом Байдена
Джон Болтон, бывший советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа, рассказал, что лидер Штатов связывал задержку военной помощи для Украины с расследованием в отношении сына его политического конкурента Джо Байдена.
Источник: The New York Times
Детали: Об этом говорится в неопубликованной рукописи книги Болтона, которую он распространил среди своих соратников. Также черновик книги был отправлен в Белый дом. Этого требует стандартная процедура.
Источники передали о чем идет речь в книге.
По их мнению, в ней изложено примерно то, что может рассказать бывший советник Трампа, если его вызовут в суд по делу импичмента.
По словам экс-советника, о задержки 391 миллиона оборонной помощи в августе прошлого года ему говорил Трамп.
Также в книге рассказывается, что госсекретарь Майк Помпео признавал, что нет оснований считать тогдашнего посла Штатов в Украине Мари Йованович коррумпированной. Именно это утверждал адвокат Трампа Рудольф Джулиани.
Комментируя июльский разговор американского президента с Владимиром Зеленским Болтон выразил генпрокурор Уильяму Барру обеспокоенность упоминаниями в нем адвоката Трампа. Последний "проводил теневую политику в отношении Украины".
Во время встречи, где обсуждалась поездка в Киев на инаугурацию Зеленского, глава Белого дома критиковал Украину. По его мнению, украинские чиновники хотели "повредить ему". Он вспомнил теорию заговора, что вроде бы Украина причастна к взлому почты демократов на выборах 2016 года.
В свою очередь в администрации Трампа не ответили на запрос о утверждениях Болтона. Адвокат автора книги также отказался от комментариев.
Что предшествовало: Бывший советник по национальной безопасности президента Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что будет давать показания по делу импичмента, если его вызовут повесткой.
Сам лидер Штатов сказал журналистам, что не хочет, чтобы Болтон выступал в Сенате.
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Импичмент на фоне Зеленского: какие обвинения выдвинули Дональду Трампу
Предыстория:
- В сентябре в США началось расследование о возможности импичмента Дональда Трампа на фоне того, что сотрудник американских спецслужб написал жалобу на давление президента Соединенных Штатов Америки на Украину с целью навредить своему возможному сопернику на выборах 2020 года демократу Джо Байдена.
- 19 декабря Дональд Трамп стал третьим президентом США после Эндрю Джонсона и Билла Клинтона, которому Палата представителей объявила импичмент. Его обвиняют в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса.
- Теперь вопрос об устранении 45-го президента от должности должен рассмотреть Сенат США.
- Поскольку для отстранения нужны две трети голосов, а большинство в Сенате – у республиканцев, Дональд Трамп, скорее всего, сохранит свой пост.
- Демократы настаивают на выступлении свидетелей в Сенате, республиканцы выступают против этого.
- Конгресс США 16 января открыл судебный процесс по делу импичмента. Демократы зачитали официальные обвинения в Сенате перед принятием присяги 100 сенаторов для проведения всего лишь третьего судебного процесса по импичменту в истории США.