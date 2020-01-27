Посольство США в Іраку знову обстріляли ракетами 

П’ять ракет з установки "Катюша" вдарили по території посольства Сполучених Штатів у Багдаді.

Джерело: "Інтерфакс" з посиланням на телеканал "Курдистан 24"

Деталі: Постраждалих у результаті атаки немає.

Обстріл був направлений на "зелену зону", де розташовані будівлі іноземних дипломатичних місій та установи органів державної влади Іраку.

Ракетний удар спричинив руйнування. В.о. керівника уряду Іраку Аділь Абдул Махді назвав інцидент "агресією".

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