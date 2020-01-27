Посольство США в Ираке снова обстреляли ракетами

Пять ракет по установке "Катюша" ударили по территории посольства Соединенных Штатов в Багдаде.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Курдистан 24"

Детали: Пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел был направлен на "зеленую зону", где расположены здания иностранных дипломатических миссий и учреждения органов государственной власти Ирака.

Ракетный удар повлек за собой разрушения. И.о. руководителя правительства Ирака Адиль Абдул Махди назвал инцидент "агрессией".

Напомним: