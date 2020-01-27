Посольство США в Ираке снова обстреляли ракетами

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Понедельник, 27 января 2020, 03:45

Пять ракет по установке "Катюша" ударили по территории посольства Соединенных Штатов в Багдаде.

Источник: "Интерфакс" со ссылкой на телеканал "Курдистан 24"

Детали: Пострадавших в результате атаки нет.

Обстрел был направлен на "зеленую зону", где расположены здания иностранных дипломатических миссий и учреждения органов государственной власти Ирака.

Ракетный удар повлек за собой разрушения. И.о. руководителя правительства Ирака Адиль Абдул Махди назвал инцидент "агрессией".

Напомним:

  • 14 января военная база Таджи к северу от Багдада, где в частности размещаются военные силы коалиции, была обстреляна ракетами "Катюша".
  • 9 января две ракеты "Катюша" взорвались в "зеленой зоне" Багдада, где находятся правительственные здания и здания дипломатических миссий.

Украинская правда
Темы: США Ирак терроризм


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