Землетрус у Туреччині забрав життя 38 осіб

Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Елязиг загинули 38 людей. До лікарень звернулась понад одна тисяча осіб.

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа.

"В цілому до лікарень звернулося 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Число постраждалих становить 594 людини, на даний момент в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13", – повідомив міністр.

Землетрус трапився 24 січня близько 9 години вечора за місцевим часом.

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