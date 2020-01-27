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Землетрус у Туреччині забрав життя 38 осіб

Понеділок, 27 січня 2020, 04:54

Внаслідок землетрусу у турецькій провінції Елязиг загинули 38 людей. До лікарень звернулась понад одна тисяча осіб.

Джерело: "Анадолу"

Деталі: Про це повідомив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа. 

"В цілому до лікарень звернулося 1607 осіб, більшість з яких скаржилися на нервові розлади. Число постраждалих становить 594 людини, на даний момент в лікарнях залишаються 104 людини. Вчора в реанімації перебувало 34 людини, сьогодні це число знизилося до 13", – повідомив міністр. 

Землетрус трапився 24 січня близько 9 години вечора за місцевим часом. 

Нагадаємо:

  • 25 січня повідомлялось, що через потужний землетрус на сході Туреччини загинули щонайменше 20 осіб, 1015 людей травмовано.

Українська правда

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Теми: надзвичайна подіяТуреччинастихійне лихо
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