Землетрясение в Турции унесло жизни 38 человек
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Понедельник, 27 января 2020, 05:54
В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 38 человек. В больницы обратилось более тысячи.
Источник: "Анадолу"
Детали: Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
"В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, на данный момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13 ", – сообщил министр.
Землетрясение случилось 24 января около 9:00 вечера по местному времени.
Напомним:
- 25 января сообщалось, что из-за мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы.
Украинская правда
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