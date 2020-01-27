Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Землетрясение в Турции унесло жизни 38 человек

Понедельник, 27 января 2020, 04:54

В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 38 человек. В больницы обратилось более тысячи.

Источник: "Анадолу"

Детали: Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, на данный момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13 ", – сообщил министр.

Землетрясение случилось 24 января около 9:00 вечера по местному времени.

Напомним:

  • 25 января сообщалось, что из-за мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествиеТурциястихийное бедствие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
чрезвычайное происшествие
Российский штурмовик Су-25 упал в Азовское море
Джеймс Кэмерон опроверг слухи о съемках фильма о катастрофе "Титана"
С третьего этажа дома под Киевом выпала 4-летняя девочка
Последние новости
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
Все новости...
Реклама: