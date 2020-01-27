Землетрясение в Турции унесло жизни 38 человек

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Понедельник, 27 января 2020, 05:54

В результате землетрясения в турецкой провинции Элязыг погибли 38 человек. В больницы обратилось более тысячи.

Источник: "Анадолу"

Детали: Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

"В целом в больницы обратилось 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Число пострадавших составляет 594 человека, на данный момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находилось 34 человека, сегодня это число снизилось до 13 ", – сообщил министр.

Землетрясение случилось 24 января около 9:00 вечера по местному времени.

Напомним:

  • 25 января сообщалось, что из-за мощного землетрясения на востоке Турции погибли по меньшей мере 20 человек, 1015 человек травмированы.

Украинская правда
Темы: чрезвычайное происшествие Турция стихийное бедствие


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