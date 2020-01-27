У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

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Понеділок, 27 січня 2020, 13:21

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Член литовської делегації Емануеліс Зінгеріс виступив проти затвердження повноважень делегації РФ "зі змістовних підстав – через порушення Росією своїх зобов’язань", в тому числі через дії РФ в Україні та Грузії.

Як вимагає регламент ПАРЄ, понад 30 депутатів встали на підтримку цієї ініціативи. Це означає, що у найближчі дні питання має бути розглянуте по суті.

Латвійська депутатка Марія Голубєва одночасно виступила проти затвердження повноважень росіян з процедурних підстав – через те, що за російських депутатів, обраних у багатомандатному округу, віддавали свої голоси також мешканці окупованого Криму.

Це звернення також було підтверджене кількома десятками парламентарів.

До вирішення питання по суті росіяни зможуть працювати в асамблеї, але не матимуть права голосувати щодо підтвердження власних повноважень.

Зараз питання про повноваження росіян буде спрямоване у комітети, для розробки проєкту рішення. Фінальне рішення про оскарження чи підтвердження повноважень РФ має бути ухвалене протягом двох перших діб роботи сесії, запевнив делегат від України Олексій Гончаренко.

Про нинішню сесію читайте детальніше: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".

Теми: ПАРЄ Росія


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