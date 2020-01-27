Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Понеділок, 27 січня 2020, 12:21
У ПАРЄ оскаржили повноваження російської делегації

Депутати Парламентської асамблеї Ради Європи зупинили автоматичне затвердження повноважень російської делегації.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Член литовської делегації Емануеліс Зінгеріс виступив проти затвердження повноважень делегації РФ "зі змістовних підстав – через порушення Росією своїх зобов’язань", в тому числі через дії РФ в Україні та Грузії.

Як вимагає регламент ПАРЄ, понад 30 депутатів встали на підтримку цієї ініціативи. Це означає, що у найближчі дні питання має бути розглянуте по суті.

Латвійська депутатка Марія Голубєва одночасно виступила проти затвердження повноважень росіян з процедурних підстав – через те, що за російських депутатів, обраних у багатомандатному округу, віддавали свої голоси також мешканці окупованого Криму.

Це звернення також було підтверджене кількома десятками парламентарів.

До вирішення питання по суті росіяни зможуть працювати в асамблеї, але не матимуть права голосувати щодо підтвердження власних повноважень.

Зараз питання про повноваження росіян буде спрямоване у комітети, для розробки проєкту рішення. Фінальне рішення про оскарження чи підтвердження повноважень РФ має бути ухвалене протягом двох перших діб роботи сесії, запевнив делегат від України Олексій Гончаренко.

Про нинішню сесію читайте детальніше: "Зе-ПАРЄ: чи зможе українська команда не програти росіянам у Страсбурзі".

"Українська правда" у Threads

Теми: ПАРЄРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
ПАРЄ
ПАРЄ підтримала вступ України в НАТО та українську "формулу миру"
ПАРЄ виступила за повний недопуск спортсменів РФ і Білорусі до Олімпіади
Президент ПАРЄ: після війни Росія повинна буде довести, що їй можна довіряти
Останні новини
03:30
У США Сенат схвалив оборонний бюджет на рекордні $886 млрд
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
Усі новини...
Реклама: